صور من الخيانات العربية .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت انباء واشنطن ان الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض قد اجتمعا بسفراء الأمارات والبحرين وسلطنة عمان والمغرب ودويلة الكيان الصهيونى لدى امريكا وتم اللقاء بحضور مسؤولين اسرائيليين اخرين وناقشوا طلبا تقدم به السفير الاسرائيلى لدى امريكا برغبة بلاده فى توقيع معاهدة عدم اعتداء مع هذه الدول على الرغم من عدم اقامتها علاقات دوبلوماسية مع الكيان الصهيونى ، ويقول الخبر ان السادة السفراء العرب المذكورين اعلاه قد وعدوا بالرجوع الى حكوماتهم واستشارتها فى الأمر وابلاغ الجهة الداعية الرد على المقترح الاسرائيلى .

انها الخيبة والخسران التى وقعت فيها هذه الدول وهى تتلقى الدعوة من العدو الصهيونى الى توقيع اتفاقية عدم اعتداء فلماذا وقع الاختيار على هذه الدول ياترى؟

المعروف ان مصر والاردن أصلا قد وقعا اتفاقيات مع العدو الغاصب وهناك دول اخرى يمكن ان تكون قريبة من توقيع اتفاق معه لكن حساسية المسألة تجعل اكمال ذلك غير مناسب الان ، وهناك دول اخرى ربما – ونقول غالبا – انها أصلا على توافق مع العدو وربما وقعوا اتفاقات معه لكنها ظلت سرا لاسباب قد تكون راجعة الى الدول المعنية أو الى تقديرات حلفائها فى الغرب .

لاندرى لماذا تم تخصيص هذه الدول الاربعة بالدعوة الاسرائيلية لكننا ستتحدث باختصار عن بعض المواقف المخزية لهذه الدول وخذلانها لامتها بمضيها قدما فى طريق التطبيع مع العدو ووضع حد للمقاطعة معه.

الأمارات : وصلت حدا بعيدا فى التماهى مع العدو فاستقبلت مسؤولين صهاينة ووصلت الجرأة بالأمارة الصغيرة ان استضافت وزيرة السياحة فى الحكومة الصهيونية وادخلتها مسجد الشيخ زايد وهو اكبر مساجد الامارات وربما الخليج والله اعلم ومن اكبر مساجد العالم وادخلت حكومة الأمارات الوزيرة الصهيونية لهذا المسجد واهانت مشاعر المليار ونصف المليار مسلم وخالفت الاحكام الشرعية ، وايضا شارك طيارون من الأمارات فى قصف الغزاويين وذلك ضمن اشتراكهم فى الحرب على الشعب الفلسطينى المظلوم تحت قيادة واشراف الصهاينة باعتبارهم متدربين ضمن اتفاق بين الأمارات والعدو الصهيونى.

البحرين : كحليفتها الأمارات استقبلت مسؤولين اسرائيليين وتماهى نظامها وبالذات وزير خارجيتها الذى كان فى كثير من مواقفه صهيونيا اكثر من الصهاينة ويتذكر الناس تغريداته التى يتعاطف فيها مع اسرائيل ويعتبرها محقة فى دفاعها عن نفسها ، وهناك وفود رسمية بحرينية زارت الكيان الصهيونى واستضافت المنامة مؤتمرات ومسابقات رياضية دولية شارك فيها الصهاينة القتلة المجرمون وال خليفة مستمرون كابناء زايد فى خيانتهم لامتهم .

سلطنة عمان : ويكفى هذه ذلا ومهانة وضعة ان تدنست اراضيها بمشى الصهيونى المجرم عليها وعلنا جهارا نهارا عيانا بيانا يظهر الطاغية نتنياهو قاتل الأطفال ومنتهك الحرمات فى مسقط تحت ضيافة السلطان قابوس ويا له من عار ليس هناك عار اكبر منه .

المغرب: ومنذ عهد الملك الحسن الثانى تستمر الرباط فى علاقات غير مباشرة مع العدو الصهيونى وقد تكونت جمعيات وهيئات تهتم بهذا الامر وتعمل على ترسيخ الارتباط الشعبى تحت غطاء منظمات دراسية وبحثية وغيرها وكل ذلك بهدف بعيد المدى يتمثل فى جعل التطبيع ثقافة راسخة حتى يأتى اليوم الذى لايكون مستنكرا فيه مطلقا ان تتحدث عن اقامة علاقات مع العدو الصهيونى أو حتى توقيع اتفاقية عدم اعتداء.

انها صور من الخيانة العربية وليتنا نستطيع تسليط الضوء على هؤلاء الحكام الخونة.