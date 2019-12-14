السودان نحو حسم”الفرصة العظيمة” أمام تنزانيا اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لا خيار للسودان سوى حسم”الفرصة العظيمة” حال أراد التأهل للدور قبل النهائي ببطولة التحدي اليوم.

سيكون ملعب كمبالا سيتي ظهر اليوم”السبت” مسرحًا لمباراةٍ مهمة تجمع بين المنتخب السوداني ونظيره تنزانيا ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة سيكافا المقامة بأوغندا حاليًا.

ويحتاج السودان إلى ثلاث نقاطٍ كاملة من أجل التقدّم في الترتيب ضمان التأهل إلى الدور القادم من المنافسة.

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ويجمع المنتخب السوداني في جعبته نقطة وحيدة، حصدها من تعادل ٍ وحيد أمام زنزبار فيما خسر الجولة الثانية أمام كينيا.

أما المنتخب التنزاني فيملك في رصيده”3″ نقاط، بعد فوزه على زنجبار بهدفين دون رد.

يشار إلى أنّ كينيا تتصدّر المنافسة برصيد”6″ نقاط.