حميدتى.. وضع شاذ ام دولة داخل الدولة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى أيام المخلوع تم تشكيل قوات الدعم السريع وظهرت كقوة رديفة للجيش وساعدت بشكل كبير فى التصدى للمناهضين للدولة وحاربت الحركات المسلحة فى اكثر من مكان وسجلت انتصارات مشهودة وتعرف الناس شيئا فشيئا على هذه القوات وعلى شخص قائدها الذى كان يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية وله ميزانية منفصلة ووضع ادارى مختلف وهيكلة خاصة وله بالطبع تنسيق مع القوات المسلحة وجهاز الامن والمخابرات الوطنى وقوات الشرطة كل بقدر ماتقتضيه الضرورة ولكن حميدتى وقواته مستقلون ماليا واداريا عن هذه الاجهزة ويتبعون مباشرة للرئاسة مما زادهم غموضا ولم تتضح صورتهم فى اذهان الناس بل كانوا محلا لكثير من التقولات والاشاعات فى ظرف كان يصعب فيه التحقق من الكلام بشكل دقيق مما جعل الناس تجهل كثيرا من حقائق هذه القوات ، ثم جاءت حرب اليمن وتولى حميدتى تنسيق وادارة الملف وكانت بيده مستحقات الجند وكثر فى يده المال الى حد اصبح ينفق انفاق من لايخشى الفقر وجمع جيشه بين السلطة والثروة مع غموض يكتنف وضعهم فنمت امبراطورية الرجل حتى اذا قامت الثورة على البشير وانحاز حميدتى للثوار واصبح شريكا فى التغيير وجاء فى المنصب الثانى للمجلس العسكرى الانتقالى ثم المنصب الثانى فى المجلس السيادى واصبح رقما صعبا فى الساحة لايمكن تجاوزه .

كثيرون تساءلوا عن وضع حميدتى وقواته وماتناوله الناس باستغراب عن سيطرة الرجل على منجم جبل عامر وهو ثروة قومية تؤول بالضرورة الى الحكومة ولايمكن مطلقا القبول بسيطرة أى جهة عليه وكان لابد من معالجة هذا الوضع الشاذ وانهائه لان أى تراخ فى هذا الأمر سيقود البلد الى بلبلة وربما فتنة هى فى غنى عنها تماما ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟ وهذا هو حميدتى وقواته يسيطرون على الوضع على الأرض ويصعب عليهم سؤاله عن الامر لكنه اراحهم وهو يعلن عن سعيه لتسليم جبل عامر الى الحكومة كاشفا عن الامر بدأ قبل مدة واقتضت الضرورة عدم ذكره فى حينه .

المصادر تقول إن الخطوة تأتي في إطار دعم حميدتي لحكومة حمدوك ، وقيل ان حميدتي قدم عرضه بتسليم كل مناطق التعدين بجبل عامر منذ منتصف أكتوبر الماضي ولكن نسبة لإجراءات قانونية وعسكرية تأخر الإعلان عن الخطوة.

وأضافت المصادر المطلعة أن عوائد التعدين بجبل عامر ستدخل ميزانية الدولة اعتباراً من بداية العام الجديد وبينت أن حميدتي أكد دعمه ووقوفه الدائم مع حكومة حمدوك وأنه قدم مساهمات كبيرة ستكشف عنها الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف المصدر أن حميدتي سبقت له المساهمة في حل مشكلة السيولة النقدية بدفعه كامل تكاليف طباعة العملة المحلية.

ان الأمر جدا محير اذ ان أول تساؤل يبرز للاذهان عن هذا الرجل وحقيقته وهل هو نشاذ ووضع غريب يلزم علاجه ام دولة داخل الدولة ؟