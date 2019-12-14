السنوسي وبشير رحمة : إلا تستحيان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

(وصيتي لكم أيها الأخوة وكل من وراءكم من أعضاء حزبنا ومن القوى السياسية الأخرى وأعضاء حزبنا في المؤتمر الشعبي وكل القوى السياسية التي تريد حرية العقيدة والتعبير، أقول لكم توحدوا وتماسكوا ضد هذا الطغيان لقوى الحرية والتغيير، ومارسوا كل حريات التعبير مظاهرات ومواكب ومسيرات في أي وقت تخرج فيه أخرجوا معهم).

(سنمضي في خطنا وندعو إلى تصالح عام وندعو إلى إسقاط حكومة قحت لأنها غير جديرة بحكم هذا البلد. وهم أتونا بجوازات خارجية وعندما تحصل مشاكل كل واحد بركب طيارتو ويغادر إلى بلده التي منحته الجواز).

من يطلع على الفقرتين اعلاه لايستوعب اطلاقا انها صادرة عن إثنين من رموز وقيادات الحركة الاسلامية البارزين المتورطين الى اخمص اقدامهم فى ظلم الناس ووأد الحريات والتآمر على النظام الديموقراطى وتقويض الشرعية الدستورية بالانقلاب المشؤوم فى الثلاثين من يونيو 89 والذى مازلنا نعانى من انعكاساته السالبة واثاره السيئة علينا اجمعين .

الأستاذ ابراهيم السنوسى احد الشرسين فى التنظيم الاسلامى وقد شاع بينهم توليه مسؤوليات فى العمل الخاص والجناح العسكرى فى الحركة الاسلامية وعندما جاءت الانقاذ كان من صقورها وحتى عند توليه منصب والى ولاية شمال كردفان كان من اشد الولاة قسوة على جمهورهم ، وشهدت اسواق الولاية فى الريف حملات قوية ضد بعض المواطنين بحجة محاربة السرقة والنهب لكن الامور كانت تتم بدون ضوابط ولاحرمة ولامراعاة لاى قيود الأمر الذى افقد الكثيرين وسائل عيشهم واقلقهم وراحوا ضحايا الهجمات الغير منضبطة لجنود السنوسى الهمجيين ، ولا ننسى ادواره المختلفة فى مسيرة حكومة الطاغية وتوليه ارفع المناصب فيها الى سقوط البشير ونظامه ثم يأتى غير مستح ليتحدث عن طغيان قوى الحرية والتغيير ويوصى جمهوره بالخروج عليهم والتظاهر ضدهم فى موقف يمثل ابلغ درجات عدم الحياء ، وللسنوسى نقول لست انت ممن ينادون بحرية العقيدة والتعبير ولست من المؤهلين اخلاقيا ولاسياسيا للحديث عن مقاومة الطغيان .

وكانت السلطات المختصة قد اعتقلت إبراهيم السنوسي مساعد المخلوع تمهيداً للتحقيق معه في نيابة الخرطوم شمال حول إنقلاب الإنقاذ 1989م. وأقتادته قوات الامن من منزله بمنطقة الرياض جوار مستشفى مكة للعيون ، ومن المنتظر ان يكون قد تم تحويله إلى سجن كوبر.

ودعا السنوسي جماهير حزبه للخروج في مظاهرات ومواكب ومسيرات تخرج في أي وقت ضد طغيان قوى الحرية والتغيير.(حسب تعبيره)

الرجل الاخر والذى نقلنا مقاله فى الفقرة الثانية هو الدكتور بشير آدم رحمة الوالى والوزير الانقاذى والمشارك الأصيل فى الحكم الظالم كان فى منزل السنوسى عند توجه الاخير للنيابة معتقلا وقال مقولته اعلاه وهو كالسنوسى ليس أهلا للحديث عن الحريات ولا للدعوة الى مناهضة الديكتاتوريات ولكنهما وعموم الاسلاميين لايستحون .