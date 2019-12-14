خروج موكب الزحف الأخضر بوسط الخرطوم.. حرية سلام عدالة والإسلام خيار...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توافد مئات من المتظاهرين بشارع القصر بوسط الخرطوم،تلبية لدعوة أطلقها مجهولون للخروج في موكب”الزحف الأخضر”، مندّدين بسياسة الحكومة الانتقالية اليوم”السبت”.

وبحسب شهود عيانٍ لـ”باج نيوز”، فإنّ المحتجين حملوا الأعلام الوطنية وردّدوا هتافات بمكبرات الصوت”حرية سلام عدالة والإسلام خيار الشعب”،”سقطت سقطت يا حمدوك”.

و”الجمعة”، أعلنت القوات المسلّحة إغلاق كلّ الطرق المؤدية إلى القيادة العامة تحسبًا لما سمى”الزحف الأخضر”، وحذّر من الاقتراب من المناطق العسكرية.

Advertisements

وأطلق مجهولون دعوات للخروج في موكب أطلق عليه “الزحف الأخضر” وسط إتهامات بوقوف حزب المؤتمر الوطني المحلول خلفه، لاسيما بعد ترويج قيادات شبابية في الحزب للموكب على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يعلن المؤتمر الوطني الذي أسقط من الحكم بثورة شعبية، رسميًا وقوفه وراء الدعوة للإحتجاج اليوم”السبت” ضد حكومة عبد الله حمدوك، فيما إتهم قيادات في تحالف الحرية والتغيير الحاكم الحزب المخلوع بالوقوف وراء الدعوة.

باج نيوز