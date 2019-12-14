خروج مظاهرات مؤيّدة لحكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرج عشرات من المتظاهرين في مواكبٍ بالسوق العربي بوسط الخرطوم، في اتجاه القصر الرئاسي اليوم”السبت”، دعمًا للحكومة الحالية التي يقودها عبد الله حمدوك.

وهتف المؤيدون بشعارات”شكرًا حمدوك”،”البلد دي حقتنا مدنية حكومتنا”،و” أي كوز ندوسو دوس”.

وقال شهود عيان لـ”باج نيوز” إنّ الموكب انضم إليه مجموعاتٍ من المواطنين الداعمين للحكومة الانتقالية المتواجدين في شارع القصر الرئاسي.

و”اليوم”، تظاهر مئات في شارع القصر تلبيةً لدعوة أطلقها مجهولون”الزحف الأخضر”، احتجاجًا على سياسات الحكومة الانتقالية ومطالبين بإسقاط حمدوك.

باج نيوز