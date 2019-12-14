شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت مصادر في الكونغرس أن مشروع قرار ميزانية الدفاع السنوية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تمريريها، شهدت حذف عدد من البنود والاقتراحات التي تستهدف المملكة العربية السعودية.

وكشفت المصادر في تصريحات لشبكة CNN، أن من البنود التي حذفت من مشروع القرار، كان “الرفض الفوري” لتأشيرات المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول. سبوتنيك

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كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون يتخذ قرارات حاسمة متعلقة بالسعودية و”المسؤولين عن قتل خاشقجي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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