كمال عبد القادر: البشير قال لي إنت الجابك هنا شنو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وكيل وزارة الصحة الأسبق كمال عبد القادر الذي أطلقت السلطات سراحه معلومات جديدة بشأن فترة وجوده بسجن كوبر، وقال في حوار مع (السوداني) ينشر بالداخل، إن الرئيس السابق عمر البشير تفاجأ بوجوده ضمن معتقلي النظام السابق بسجن كوبر، وأضاف ” البشير قال لي إنت الجابك هنا شنو”.

ووصف عبد القادر الأوضاع بالسجن بالجيدة جدا وأنهم لا يتعرضون لأية مضايقات، مشيرا إلى أنه وكل رموز النظام السابق يلتقون بصورة يومية.

ووصف ما حدث له بأنه ظلم كبير وتهم ملفقة من جهة وضعت اسمه عن عمد ضمن قائمة رموز النظام السابق المطلوب اعتقالهم. السوداني المادة السابقة 5 أسباب وراء الخسارة المزلة لحزب “العمال” في انتخابات بريطانيا المقالة القادمة أمير قطر يتحدث عن “الوساطة والحوار”… ويؤكد تعهد قطر بـ”حل النزاعات”

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