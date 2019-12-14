نصر الله: أمريكا و إسرائيل ومن خلفهما يمارسون ابتزازا بحق الشعب اللبناني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال حسن نصر الله، الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، اليوم الجمعة، إن أمريكا وإسرائيل تحاولان استغلال التظاهرات في لبنان، بعدما عجزتا عن إنهاء خطر المقاومة على إسرائيل.

وأشار نصر الله، في خطاب متلفز إلى أن الأميركيين يتدخلون بأي تحرك يحصل في العالم، ويسارعون إلى محاولة استغلال التحركات الشعبية بما يخدم مصالحهم وليس بما يخدم مصالح المحتجين.

وأضاف: “الأميركيون يركبون موجة التظاهرات في العالم ويصورون للعالم ويعلنون دعمهم لهذه الاحتجاجات، ولكن في الحقيقة تقديم العون يكون بما يخدم مصالح أميركا، وهذه قاعدة عامة ورأينا ذلك في الربيع العربي وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا وهذا سلوك أمريكي عام”.

ورأى نصر الله أن الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية ومن خلفها يمارسون ابتزازا بحق الشعب اللبناني، مضيفا “المعادلة واضحة بالتخلي عن قوة لبنان، ووضعنا بين خيارين بين الجوع الأكيد والنهوض المحتمل”.

ولفت أمين عام “حزب الله” إلى أن “ما قالته المندوبة كرافت بأن التظاهرات ستتواصل في لبنان واليمن وفي اي مكان توجد فيه إيران وليس في أي مكان يوجد فيه فساد”.

وأردف “واعتبرت (كرافت) أن الإضرابات ستستمر، وأن الأمريكيون ينظرون للتظاهرات على أنها ادوات للضغط على إيران”.

واستمر “افترض الأمريكيون بأن التظاهرات التي خرجت في لبنان هي ضد إيران، مع العلم بأنه لم يطرح في التظاهرات في لبنان شيء له علاقة بإيران، كانت الشعارات تتعلق بقضايا اقتصادية ومطلبية، هم افترضوا منذ اليوم الاول ان هذه التظاهرات هي ثورة الشعب في لبنان ضد حزب الله”.

وأشار نصر الله أن هناك تصريح وصفه بـ”المضحك” لبومبيو يتحدث عن مساعدة اللبنانيين لإخراج “حزب الله” من نظامهم وبلادهم، وقال:

“كيف يستطيع إخراج حزب الله من لبنان، هذا يدل على التفاهة والسخافة الاميركية في مقاربة هذا الموضوع”.

وتابع قائلاً:

“تعليقا على كلام بومبيو الذي قال إن المسؤولية تقع على الشعب اللبناني في تشكيل الحكومة، وأن لدى أمريكا منظمة مصنفة إرهابيا، من أين أتى بومبيو بأن الشعب اللبناني يعتبر حزب الله يشكل خطرا على لبنان، الانتخابات التي جرت بنزاهة قبل عامين هل عبرت عن ما قاله بومبيو؟ هذا دجل وخداع أمريكي”.

ودعا نصر الله إلى “عدم الثقة بالوعود الأمريكية، وإلى الوعي وعدم التأثر بالتحريض الأمريكي للدفع باتجاه الفتنة والفوضى، إذا تعاون اللبنانيين فيما يملكون من مقدرات هم قادرون على الخروج من المأزق القائم”.