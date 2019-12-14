عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

تزايد الرفض الشعبي لموكب الزحف الأخضر وتشكيل لجنة لتصفية الحزب المحلول

الشيوعي: السودانيون رموا الإنقاذ في مزبلة التاريخ ولن تعود مجدّدًا

ياو ياو: رسالتي للثوار فيما يخص بقايا النظام المباد وتحركاتهم هي”رندكة في الوسخان” وشغل خالي بلاغات با سمخاي نوم الجداد”

اساتذة جامعة الأزهري يتعهّدون بإزالة تركة الإنقاذ

لجنة معلمي مدارس المجلس الأفريقي تعلن الإضراب ابتداءً من الأحد

موكب للمطالبة بإقالة والي البحر الأحمر

الدقير يستعجل تسمية الولاة المدنيية وينتقد التعيينات السياسية في الوظائف العامة

الحداثة

صديق يوسف: المفاوضات في جوبا تنعقد بين طرفي نضال

تأجيل جلسات التفاوض في مفاوضات السلام بجوبا إلى اليوم

القوات المسلحة تعلن إغلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة اليوم

“الشيوعي”: غير متفائلين بمفاوضات السلام في جوبا

مقتل نزيل وإصابة”3″ آخرين خلال محاولة هروب من سجن نيالا

صديقي كبلو: الثورة مستمرة لتحقيق مطالبها

“الحرية والتغيير”: دولة السودان الحديثة تتطلّب بذل المزيد من الجهد

الآلاف يخرجون في شوارع الخرطوم احتفالاً بذكرى ثورة ديسمبر

اخر لحظة :

حذر وترقب في الشارع والجيش يغلق طرق حيوية

نجل الترابي يعتدي على مواطن بالضرب داخل مسجد

حميدتي يتوسط لإنهاء خلافات الحرية والثورية

مقتل واصابة 4 نزلاء في اشتباكات بسجن نيالا

الحكومة تتراجع عن قرار منع الاجانب من ممارسة التجارة

عبدالحي : قانون اسكات صوت المنابر لن يخيفنا

التغيير : يجب طرح مشروع الدولة العلمانية بكل شجاعة

ارتفاع تكاليف العمرة

الشيوعي : مفاوضات جوبا لن تودي الى السلام الشامل

اسر الشهداء : اصابنا الاحباط من الحكومة

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الراي العام :

المالية : متحسبون لعدم ايفاء المانحين بتعهداتهم للموازنة

الحكومة لن ترفع الدعم عن المحروقات في الموازنة المقبلة

الجيش يغلق الطرق المؤدية للقيادة ويطالب المتظاهرين الابتعاد عن المناطق العسكرية

وكالات السفر تكشف عن تكاليف العمرة

صدور قرار بحل جميع النقابات المهنية

حمدوك : لن يهدا لنا بال مالم نحقق رغبات المتضررين من الحروب

الانتباهة

وفاة”900″ طفل بكادوقلي لانعدام الحضانات

“الانتباهة” تنشر برنامج الحكومة للفترة الانتقالية

فتح ملف قضية اختفاء شهيرة بالقضارف

قتيل وجرحى في أحداث بسجن نيالا

أسرة المعزول: متفائلون ببيراءة البشير

تحقيقات في قضية اختفاء قيادات سياسية بالقضارف 1997م

النيابة تمنع زيارة وداد وترفض إطلاق سراحها

الجيش يغلق الطرق المؤدية للقيادة العامة

عبد الحي يوسف: إسكات صوت المنابر لن يمنعنا عن قول الحق

رئيس القضاء تطلب مذكرة حول بلاغ مجزرة”الأبيض”

المهنيون لـ”الكيزان”: ” أطّلعوا عشان نجيب باقيكم”

السوداني

الجيش يغلق الطرقات المؤدية للقيادة ويعلن حماية حرية التعبير

النطق بالحكم في قضية البشير اليوم

كمال عبد القادر يروي تفاصيل اعتقاله بكوبر

اشتباك بين نجل الترابي ومحامٍ بمسجدٍ بالخرطوم

رئيس الحزب الاتحادي الموحّد محمد عصمت: لا يمكن أنّ أتنازل وأقبل بمنصب محافظ البنك المركزي أو حتى وزير

المالية: موازنة 2020 جاهزة ومحسوبة

سلفاكير ومشار يقران بتراخٍ في تنفيذ بنود باتفاقِ سلام الجنوب

حل النقابات ولجنة لتصفية”الوطني”

مصرع نزيل وإصابة”3″ آخرين في أحداث شغب بسجن كوبر بنيالا

عبد الحي يوسف: قانون إسكات الدعاة لن يمنعنا عن قول الحق

الصيحة

“الصيحة” تكشف معلوماتٍ خطيرة حول إعدام ضباط رمضان

مقتل نزيل وإصابة ثلاثة في أحداث شغب في سجن كوبر بـ”نيالا”

“حميدتي” يرأس اجتماعًا مطوّلاً لبحث خلافات”الثورية” و”التغيير” بجوبا

نجل الترابي يكشف لـ”الصيحة” تفاصيل أحداث مسجد”سيدة سنهوري”

الجيش يغلق الطرق المؤدية للقيادة العامة

مناوي لـ”الصيحة”: الثورة لم تكتمل بعد وجاهزون لجولة مفاوضات حاسمة

رئيس كيان الشمال محمد الجكومي لـ”الصيحة”: المفاوضات هي المؤتمر الدستوري التمهيدي

المالية: إعادة ترتيب الموازنة حال عدم إيفاء المانحين