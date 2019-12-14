جماعة مسلحة خطيرة تخطف و تقتل 4 رهائن في نيجيريا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت منظمة مساعدات دولية، اليوم الجمعة، إن جماعة مسلحة كانت قد خطفت مجموعة من موظفي الإغاثة في شمال شرقي نيجيريا في يوليو/ تموز أعلنت أنها قتلت أربع رهائن.
وأضافت منظمة “العمل ضد الجوع” أنها “تندد بأشد العبارات بأعمال القتل الأخيرة وتشعر بأسف عميق لأن دعواتها للإفراج عن الرهائن لم تلق استجابة”.
وخطفت الجماعة موظفي الإغاثة قرب مدينة داماساك في منطقة شمال شرقي نيجيريا حيث ينشط متشددون إسلاميون.
وكانت الشرطة النيجيرية قد نجحت في وقت سابق إنقاذ أكثر من 300 شخص معظمهم أطفال كانوا مكبلين في مبنى بمدينة كادونا شمالي البلاد.
ذكرت وكالة “رويترز”، بحسب مراسلها، أن الأولاد تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأواخر سن المراهقة. وكان البعض منهم مكبلين معا من كواحلهم بينما كانت سيقان الآخرين مكبلة بسلاسل مربوطة في قطع معدنية كبيرة.
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