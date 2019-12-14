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أساتذة جامعة الازهري يتعهدون بازالة تركة الانقاذ

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 14-ديسمبر-2019

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أساتذة جامعة الازهري يتعهدون بازالة تركة الانقاذ

 

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تعهد تجمع اساتذة جامعة الزعيم الازهري بازالة تركة نظام الانقاذ المثقلة واعلن رئيس تجمع اساتذة جامعة الزعيم الازهري الدكتور محمد ابراهيم خولي خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمنتدى العمل النقابي في السودان الواقع والمأمول الذي نظمه معهد الدراسات السودانية والدولية بجامعة الزعيم الازهري امس الأول ان تجمع الاساتذة يعكف على وضع برامج لازالة تركة النظام البائد خاصة في نقابة الجامعة.

 

وفي سياق متصل وصف ممثل ادارة الجامعة عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان عبد الله الشراكة بين اساتذة الجامعة ومعهد الدراسات السودانية والدولية بانها ذكية واستراتيجية في اتجاه ترسيخ الديمقراطية ،وقال وفقاً للجريدة، ان الجامعة وفي ظل التحول الديمقراطي تمضي بخطوات مهمة لتكوين النقابات من اجل تعميق وترسسخ الديمقراطية وقيم الحرية والمساواة والعدل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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