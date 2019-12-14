موكب الثلاثاء يطالب باقالة والي البحر الاحمر

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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يعتزم مجموعة من الثوار تسيير موكب الثلاثاء القادم الى مجلس الوزراء للمطالبة باقالة اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر على خلفية أحداث أمس الأول أمام محكمة بورتسودان والتي انعقدت للفصل في متهمين في الأحداث التي وقعت بين البني عامر والنوبة ،حيث قام مجموعة من المتفلتين بالاعتداء على المواطنين خارج المحكمة ، وتسببوا في اصابة 38 شخصا من بينهم 6 اصابات خطيرة.
وحمل عضو لجنة الموكب محمد بري اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر مسؤولية ماحدث لأنه لم تقوم بدورها ومهامها في الحفاظ على سلامة المواطنين لعدم اتخاذها التحوطات اللازمة ، ونوه بحسب الجريدة، الى إن التغيرات التي تحدث في الولايات فوقية ولا تشمل الإدارات الأمنية وأردف “كل الإدارات الأمنية تابعة للنظام البائد ويجب تغييرها”
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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