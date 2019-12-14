عبد الحي: قانون إسكات الدعاة لن يمنعنا عن قول الحقّ

التاريخ: 14-ديسمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة شن إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين الشيخ عبد الحي يوسف هجوماً عنيفاً على قيادات الحكومة الانتقالية بعد شروعهم في سن قانون يهدف لإسكات الدعاة. وقال في خطبة الجمعة “هؤلاء يريدون إرهابنا وتخويفنا ولكنني أقول لهم أنتم هباء ولستم بشيء وسنبقى صادعين بكلمة الحق”. Advertisements وأضاف “لن يخوفونا بسجن أو غرامة، هؤلاء الذين وصلوا للحكم في غفلة من الزمن يريدون أن ينشروا باطلهم ويروجوا إفكهم وأن يضلوا عباد الله في غفلة من الناس وفي الوقت نفسه يريدون إسكات كل صوت يدعو لله ببصيرة”، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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