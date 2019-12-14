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ارتفاع تكاليف (العمرة)

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 14-ديسمبر-2019

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ارتفاع تكاليف (العمرة)

ازاح اتحاد وكالات السفر والسياحة النقاب عن تكلفة العمرة التي تتراوح بين (1000) الى “1100” ريال سعودي خلافاً لاسعار التذاكر والتي تبلغ “18-22” الف جنيه.

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وقال رئيس الاتحاد محجوب الملك انه تم الاستعانة باحد المدربين من للتدريب على نظام المنصة السعودية لتأشيرة وخدمات العمرة.

 

وأشار وفقاً لآخر لحظة الى ان المملكة العربية السعودية ربطت اصدار التأشيرة بقيام الوكالات بالانتهاء من الحجوزات للخدمات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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