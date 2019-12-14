ارتفاع تكاليف (العمرة)

التاريخ: 14-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة ازاح اتحاد وكالات السفر والسياحة النقاب عن تكلفة العمرة التي تتراوح بين (1000) الى “1100” ريال سعودي خلافاً لاسعار التذاكر والتي تبلغ “18-22” الف جنيه. Advertisements وقال رئيس الاتحاد محجوب الملك انه تم الاستعانة باحد المدربين من السعودية للتدريب على نظام المنصة السعودية لتأشيرة وخدمات العمرة. وأشار وفقاً لآخر لحظة الى ان المملكة العربية السعودية ربطت اصدار التأشيرة بقيام الوكالات بالانتهاء من الحجوزات للخدمات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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