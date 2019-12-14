محمد عصمت: لن أقبل بمنصب محافظ المركزي

قال رئيس الحزب الاتحادي الموحد القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت يحيى، إن استقالته سببها تجاهل قوى الحرية لمقترحهم بشأن اختيار قيادات الخدمة المدنية، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون شريكاً في عملية اختيار تتم بالصورة الحالية.

وأكد عصمت بحسب صحيفة السوداني، أنه ومن خلال رئاسته للحزب الاتحادي الموحد فلا يمكن له التواضع والتنازل لحد قبول منصب محافظ البنك المركزي أو منصب وزير أو والٍ بسبب أن حزبه يمثل حزب الرجولة السياسية وسط الأحزاب الاتحادية القائمة الآن.

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وقطع عصمت بأنه لا يمكنه الجلوس إلا في مقعدين فقط وهما رئاسة مجلس السيادة أو رئاسة مجلس الوزراء، مشدداً على عدم إمكانية التنازل عن كرامة الحزب وقبول منصب محافظ البنك المركزي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)