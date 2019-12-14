تلف في محصول قصب السكر بكنانة

التاريخ: 14-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements علم مصدر، أنّ أجزاء واسعة من محصول قصب السكّر بمشروع كنانة تعرّض إلى حريق متعمّد، بعدما كان محدّداً حصاده في يناير المقبل، ليكبّد الشركة خسائر فادحة، وقال المصدر، إنّ الحريق تكرّر أربع مراتٍ وفي مساحاتٍ مختلفة، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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