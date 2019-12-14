أسر الشهداء: مشاكل السودان لن تحل إلا بطيّ ملف الشهداء

قال تجمّع أسر شهداء ثورة ديسمبر إنّ قادة الحكومة الانتقالية جلسوا على كراسيهم فوق دماء الشهداء بعدما تناسوا قضية القصاص بحق من ضحوا بأنفسهم، موضحاً أنّ مشاكل السودان لن تحلّ إلاّ بطي الملف.

وقالت المتحدّثة باسم التجمّع سعدية سيف الدين لمصادر، إنّ أسر الشهداء أصابها الإحباط جراء تباطؤ الحكومة في نيل القصاص.

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وأضافت “لدينا عدد كبير من الملاحظات أهمّها الجانب القانوني الذي تسير به القضايا، كما أنّ القضية متوقّفة بسبب عدم جدية الحكومة المدنية في الاقتصاص لهم”.

وتابعت ”الحكومة التي مُهرت بدماء أبنائنا أصبحت قضيتنا بالنسبة لها ثانوية”.

وأوضحت سعدية بحسب صحيفة السوداني، أنّ مشاكل السودان وأزماته لن تحلّ إلاّ بطيّ ملف شهداء الثورة وتحقيق العدالة في المجزرة التي حدثت بشأن فضّ الاعتصام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)