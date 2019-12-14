كمال عبد القادر: “البشير” تفاجأ بوجودي بسجن كوبر

كشف وكيل وزارة الصحة الأسبق كمال عبد القادر الذي أطلقت السلطات سراحه معلومات جديدة بشأن فترة وجوده بسجن كوبر، وقال لمصادر، إن الرئيس السابق عمر البشير تفاجأ بوجوده ضمن معتقلي النظام السابق بسجن كوبر، وأضاف ”البشير قال لي إنت الجابك هنا شنو”.

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ووصف عبد القادر الأوضاع بالسجن بحسب صحيفة السوداني، بالجيدة جداً وأنهم لا يتعرضون لأية مضايقات، مشيراً إلى أنه وكل رموز النظام السابق يلتقون بصورة يومية. كما وصف ما حدث له بأنه ظلم كبير وتهم ملفقة من جهة وضعت اسمه عن عمد ضمن قائمة رموز النظام السابق المطلوب اعتقالهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)