الحكومة تتراجع عن قرار منع الاجانب من ممارسة التجارة

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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تراجعت الحكومة عن قرارها القاضي بمنع الاجانب من ممارسة التجارة، في وقت تعتزم سن قانون يسمح لهم بممارسة التجارة بالاسواق المحلية والتصدير.
وعلمت مصادر بصدور توجيهات من وزير الصناعة والتجارة مدني عباس كدني للادارة القانونية بالوزارة، باعداد قانون جديد يسمح للاجانب بالتجارة خاصة الحاصلين على الجنسية السودانية قبل العام 1989 بجانب استثناءات لحاملي الجواز في العهد البائد، في وقت قالت مصادر بحسب آخر لحظة، ان القانون جاهز وتمت صياغته وسيتم رفعه للوزير “غداً”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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