الحكومة تتراجع عن قرار منع الاجانب من ممارسة التجارة

التاريخ: 14-ديسمبر-2019 فى : أخبار 115 مشاهدة تراجعت الحكومة عن قرارها القاضي بمنع الاجانب من ممارسة التجارة، في وقت تعتزم سن قانون يسمح لهم بممارسة التجارة بالاسواق المحلية والتصدير. Advertisements وعلمت مصادر بصدور توجيهات من وزير الصناعة والتجارة مدني عباس كدني للادارة القانونية بالوزارة، باعداد قانون جديد يسمح للاجانب بالتجارة خاصة الحاصلين على الجنسية السودانية قبل العام 1989 بجانب استثناءات لحاملي الجواز في العهد البائد، في وقت قالت مصادر بحسب آخر لحظة، ان القانون جاهز وتمت صياغته وسيتم رفعه للوزير “غداً”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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