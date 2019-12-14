اعتداء دموي في مسجد المنشية بسبب موكب “الزحف الأخضر”

شهد مسجد المنشية بالعاصمة الخرطوم حادثة اعتداء دموي على المحامي والناشط الحقوقي عبد العظيم حسن، وقال عبد العظيم لمصادر، إنه تعرض لاعتداء من محمد عمر حسن الترابي في مسجد المنشية، إثر مخاطبة عبد العظيم للمصلين بعد صلاة الجمعة، مطالباً إياهم بعدم الخروج في مسيرة ما تسمى بالزحف الأخضر – التي يقف خلفها النظام السابق – معتبراً أن هذه المسيرة يجب أن تكون مسيرة اعتذار إلى الشعب السوداني.

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من جانبه قال صديق الترابي شقيق محمد عمر الترابي، إن محمد عمر وبعد خطبة عبد العظيم للمصلين، قال له أن من حقه قول ما يريد ودعوة المصلين إلى عدم الخروج، لكنه طلب منه عدم الإساءة إلى والده الشيخ حسن الترابي.

وأشار صديق في حديثه للمصادر، إن عبد العظيم قال لمحمد عمر (والدك إنسان كذاب) وأساء إليه، فقام محمد عمر بضربه ليحدث بعد ذلك اشتباك بين الإثنين، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)