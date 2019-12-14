مقتل نزيل وتوتر بسجن كوبر

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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شهد سجن نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور مساء امس احداث مؤسفة راح ضحيتها نزيل واحد واصيب ثلاثة آخرين، وقال مدير شرطة الولاية اللواء نيازي صالح في تصريحات صحفية ان عدد من السجناء حاولوا فتح ابواب السجن بغرض الهروب محدثين البلبلة والفوضى داخل السجن، وعندما قامت شرطة السجن بمنعهم رشقوها بالحجارة فيما قفز بعضهم للخارج محاولين الهروب، مضيفاً ان شرطة السجن اضطرت للتعامل معهم ومنعهم من الهروب باطلاق اعيرة نارية في الهواء مما ادى الى وفاة سجين واضابة ثلاثة آخرين.
فيما أكدت مصادر بحسب الجريدة ان الاوضاع داخل السجن ما زالت متوترة وقابلة للانفجار في اي وقت ما لم يتم تدارك الموقف واتخاذ ما يلزم من اجراءات لا سيما وان السجناء اتخذوا من اسوار السجن حصناً حال بينهم وشرطة السجن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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