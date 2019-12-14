النطق بالحكم في قضية “البشير” اليوم

التاريخ: 14-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة حدد قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن جلسة اليوم للنطق بالحكم في قضية الرئيس السابق عمر البشير. وكان قاضي المحكمة قد أغلق قضيتي الاتهام والدفاع، وأودعت المرافعات الختامية للطرفين منضدة المحكمة. Advertisements ووفقاً للاتهام وبحسب صحيفة السوداني، فإن “البشير” يواجه تهماً تتعلق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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