مصادر تكشف معلوماتٍ خطيرة حول إعدام ضباط (28 رمضان)

تحصلت مصادر، على معلوماتٍ تنشر لأول مرة بشأن من أصدروا قرار الإعدام بحق (28) ضابطاً بالقوات المسلّحة في العام 1990م.
وكشفت المصادر، إنّ اللجنة المكلّفة بتحديد مقبرة الضباط من قبل القائد العام للقوات المسلّحة، رئيس مجلس السيادة الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان، ألقت القبض على رئيس المحكمة الصورية للضباط المذكورين ويدعي (خ) وهو أحد الذين شهدوا إعدام الضباط.
وقالت المصادر إن (ن) و(ب) وشخص يدعي(ض) بحزب المؤتمر الوطني برئاسة المخلوع عمر البشير، أصدروا قرار الإعدام بحق الـ(28) ضابطًاً، وطبقاً للمصادر، أنّ أحد الذين عاصروا إعدام الضباط اعترف وأرشد اللجنة إلى موقع المقبرة، وأفادت المصادر، أنّ اللجنة ستعكف على نبش الجثث عبر أطباء مختصين وإمكانية دفنهم في مكانٍ آخر.
وفيما يتعلّق باللجنة التي كوّنها النائب العام، قالت المصادر إنّ النائب العام تعهّد بمحاكمة الذين نفّذّوا الإعدام سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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