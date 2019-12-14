الشيوعي: السودانيون رموا الإنقاذ في مزبلة التاريخ

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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قطع الحزب الشيوعي السوداني باستحالة عودة النظام البائد الى الحكم مجدداً بعد ان تم اسقاطه عبر ثورة شعبية شهد بها العالم اجمع وقال القيادي عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي صديق يوسف في تصريحات ان الشعب السوداني هو مفجر ثورة ديسمبر المجيدة وانه هو من تةحدت كل فصائله وقطاعاته الحيوية لاسقاط نظام الانقاذ بعد ان رمى بها في مزبلة التاريخ، قاطعاً باستحالة عودة النظام البائد وحلفائه الى الحكم مجدداً.
وأضاف يوسف وفقاً للجريدة، بان جماهير الشعب السوداني تدرك جيداً الاعيب الاسلاميين، ولم تعد تثق فيهم او تتعاطف معهم، وان السودانيين قادرون على حماية ثورتهم واستكمال اهدافها، وان السودانيين لن يرضوا بعودة الاسلاميين للحكم مرة أخرى، مهما تنوعت أساليبهم او تبدلت جلودهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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