القوات المسلحة تصدر تعميماً مهماً

أصدر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تعميماً صحفياً أكد فيه حماية القوات المسلحة لمكتسبات الشعب وأمن على حق التعبير السلمي ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن كافة المناطق العسكرية بكل الولايات تزامناً مع الإعلان غداً من بعض الجهات عن تسيير موكب لم تعلن عن مساراته وفيما يلي نص التعميم بحسب (سونا):

بسم الله الرحمن الرحيم

تعميم صحفي

إلى جماهير شعبنا الأوفياء..

تجدد القوات المسلحة العهد بحماية مكتسبات الشعب السودانى وثورته المجيدة وتحي المواطنين في ذكراها الأولى وتترحم على أروح شهدائها عسكريين ومدنيين

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وتؤكد قواتكم المسلحة على مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة وتهيب بالمواطنين الكرام بتوخي الحيطة والحذر والإبتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات تزامناً مع الإعلان غداً من بعض الجهات عن تسيير مواكب لم تعلن عن مساراتها

وننوه إلى أنه تم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة يوم غداً السبت ويمتد الإغلاق على طول شارع الطابية و جميع الطرق الفرعية المؤدية إليه.

ستظل القوات المسلحة حارساً أميناً لتطلعات الشعب السودانى وعلى مسافة واحدة من أشكال تعبيره وممارسته للديموقراطية والحرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)