شاهد: شاحنات عسكرية تحمل حواجز خرسانية لاغلاق شارع القيادة العامة بالخرطوم تحسباً لمليونية الزحف الأخضر

قامت شاحنات عسكرية بنقل حواجز خرسانية، عصر الجمعة، لمنع المرور أمام شارع القيادة العامة للجيش بالخرطوم تحسباً لمليونية الزحف الأخضر يوم غد السبت، الذي دعا لها معارضين لقوى اعلان الحرية والتغيير، ومحتجين على تردي الأوضاع المعيشية، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365)

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في أوساط رواد مواقع التواصل، وصول أعداد من المشاركين في المليونية من خارج ولاية الخرطوم.

وكثف عدد من الناشطين دعواتهم للمليونية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتابات على الجدران وصل حد الدعوة لها الكتابة على جدران دور الأحزاب المشاركة في حكومة (قحت).

وفيما لم تتبنى أي جهة رسمية أو حزب حتى الآن تنظيمه لها، إلا أن محللين رجحوا نسبها للتيار الإسلامي المعارض لحكم اليسار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)