- 1/2
- 2/2
قامت شاحنات عسكرية بنقل حواجز خرسانية، عصر الجمعة، لمنع المرور أمام شارع القيادة العامة للجيش بالخرطوم تحسباً لمليونية الزحف الأخضر يوم غد السبت، الذي دعا لها معارضين لقوى اعلان الحرية والتغيير، ومحتجين على تردي الأوضاع المعيشية، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365)
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في أوساط رواد مواقع التواصل، وصول أعداد من المشاركين في المليونية من خارج ولاية الخرطوم.
وكثف عدد من الناشطين دعواتهم للمليونية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتابات على الجدران وصل حد الدعوة لها الكتابة على جدران دور الأحزاب المشاركة في حكومة (قحت).
وفيما لم تتبنى أي جهة رسمية أو حزب حتى الآن تنظيمه لها، إلا أن محللين رجحوا نسبها للتيار الإسلامي المعارض لحكم اليسار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: شاحنات عسكرية تحمل حواجز خرسانية لاغلاق شارع القيادة العامة بالخرطوم تحسباً لمليونية الزحف الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.