بدء فعاليات “يوم التصنيع الإفريقي” يوم الأحد

التاريخ: 13-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة يخاطب وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله في التاسعة من صباح الأحد باتحاد الغرف التجارية بالخرطوم الجلسة الافتتاحية لاحتفالات البلاد بيوم التصنيع الإفريقي والذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) واتحادي الغرف الصناعية و التجارية بحسب (سونا)، وذلك تحت شعار: “تطوير الصناعة الإفريقية لدعم منطقة التجارةالحرة القارية”، ويشارك في فعالياته عدد من المسؤولين بالدولة وممثلي البعثات الدبلوماسية بالخرطوم والقطاع الخاص. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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