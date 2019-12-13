مطالبات بتحالفٍ قويّ مع المكوّن العسكري لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب القيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان بالتحالف مع مكوّن عسكري قوي لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية وتفادي المحاولات الانقلابية.
وقال جعفر عثمان بحسب تصريحاتٍ إعلامية إنّه لابد من توازنٍ قويّ حتى لا يحدث أيّ اختلال لميزان قوى الثورة، مبينًا أنّ وجود الجيش والدعم السريع سيرجّح الكفّة”.
وأضاف” لو خلينا أيّ واحد براهو مشكلة وإذا اختلفوا مشكلتين”
وتابع”حتى الآن الجيش فيهو كيزان وحيقلبوها في يومين”.
ووجّه جعفر حسن عثمان رسالة مفادها ضرورة المسارعة بتعيين ولاة مدنيون مكلّفون من أجلّ إكمال التغيير بالولايات حتى الوصول إلى اتفاقٍ شامل مع قوى الكفاح المسلّح.
وأقرّ حسن بوجود خلافات واختلاف في الرأي بين مكونات الحرية والتغيير.
وأتمّ”أيّ قرار كان يمثلّ قوى الثورة وهناك إلتزام به”.
وتوقّع حسن قيام تحالفات جديدة داخل قوى الحرية والتغيير، بدلاً عن التحالفات القائمة التي تضم كتل”قوى الاجماع الوطني، نداء السودان، التجمع الاتحادي، المهنيين، قوى المجتمع المدني”.
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