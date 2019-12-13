تلف في محصول قصب السكر بكنانة وتهديد بحرق المصنع

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
علم”الموقع” أنّ أجزاء واسعة من محصول قصب السكّر بمشروع كنانة تعرّض إلى الحريق المتعمّد، بعدما كان محدّدًا حصاده في يناير المقبل، ليكبّد الشركة خسائر فادحة.
وقال مصدر لـ”الموقع” إنّ قيادات من المفصولين هددّوا بحرق المصنع حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم المتمثّلة في إعادتهم للعمل، وأوضح المصدر أنّ الحريق تكرّر أربع مراتٍ وفي مساحاتٍ مختلفة.
وفي يونيو الماضي، فصلت شركة كنانة”33″ من منسوبيها عن العمل بسبب دخولهم في إضرابٍ لمدة”4″ أيامٍ، للمطالبة بحقوق وإصلاحاتٍ للخدمات، لكّن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أصدر قرارًا بإعادتهم للخدمة.
ويطالب المفصولون بإعادتهم إلى العمل، في وقتٍ يسود فيه الجدل بشركة كنانة التي تمسّك بقرارها السابق بعدم اختصاص الوزير بإصدارِ قراراتٍ للإدارة التنفيذية والتى تتلقى توجيهاتها من مجلس إدارة الشركة.
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