الهلال يستأنف قرار لجنة الانضباط

الخليج 365 : سلم نادي الهلال ظهر أمس الخميس استئنافه ضد قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم، إلى الأمين العام للاتحاد الدكتور حسن أبو جبل، مع سداد الرسوم المقررة. وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت الأربعاء الماضي قراراتها ضد الهلال بشأن الأحداث التي صاحبت مباراة الديربي بينه والمريخ التي جرت يوم 23 نوفمبر الماضي، حيث قررت اللجنة أداء ثلاث مباريات بدون جمهور مع إصلاح التلف الذي لحق باستاد الخرطوم وغرامة (100) ألف جنيه سوداني، بحسب صحيفة آخر لحظة.

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