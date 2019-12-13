رئيس التحالف الوطني يدعو الحكومة للقبول بـ”علمانية الدولة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قيادي بالتغيير يدعو الحكومة للقبول بـ”علمانية الدولة”

دعا نائب رئيس التحالف الوطني السوداني، القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد فاروق سلمان، الحكومة الانتقالية للقبول بـ”علمانية الدولة” التي تطرحها الحركة الشعبية – شمال- بقيادة عبدالعزيز الحلو، في المفاوضات التي تستضيفها جوبا، بعد فشل المشروع الديني في السودان بحسب ما ذكر.

وقال محمد فاروق سلمان في برنامج”كباية شاي” بصحيفة التيّار إنّ معظم قوى الحرية والتغيير تطرح مشروع الدولة المدنية.

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وتابع” المشروع الديني في السودان حكم لما يقارب الـ”30″ عامًا وأثبت فشله، ويجب طرح مشروع الدولة العلمانية بكلّ شجاعةٍ”.

ووجّه فاروق انتقادًا للنظام البائد، موضحًا أنّه عمل على تحويل بعض الوزارات لتكون خاصة بأسر بعض منسوبيه.

وتابع: هناك أسر معيّنة ظلّت تستحوّذ على التعيينات بالخارجية إضافة إلى “الواسطات” و “المحسوبية” التي انتهجها المؤتمر الوطني المحلول بشكل سافر.

باج نيوز