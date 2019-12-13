شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وضعت إدارة مشروع الجزيرة جملة من التدابير لفك الاختناقات في مناسيب الري ابرزها رفع معدلات ضخ المياه من خزان سنار الي (37) مليون متر مكعب في وقت اعلنت فيه ادارة مشروع الجزيرة عن اكتمال زراعة (350) الف فدان من محصول القمح.

وقال المهندس مصطفي ابراهيم مصطفي نائب محافظ المشروع في تصريح لـ(smc) انهم قاموا بوضع ترتيبات بالتنسيق مع ادارة الري لازالة الطمي والحشائش من الترع الرئيسية وزيادة عدد الآليات في بعض الاقسام بالمناقل مبينا ان المساحة المستهدفة للمحصول وصلت (400) الف فدان، مشيراً الي توزيع اسمدة الداب واليوريا علي كافة اقسام بالمشروع .

ولفت مصطفي الي اكتمال الترتيبات لبداية الرش الجوي والوقاية من الافات الزراعية وتجهيز المبيدات عبر البنك الزراعي قطاع الجزيرة. المادة السابقة عبد الحي يوسف: قانون إسكات صوت المنابر لن يخيفنا المقالة القادمة (40)ألف جوال سمسم وارد يومي لسوق سنار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع معدلات مياه الري بمشروع الجزيرة لفك الاختناقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.