ولاية كسلا تطرح عدد من المربعات للتنقيب عن الذهب

الخليج 365 : أعلنت ولاية كسلا عن طرح عدد من المربعات للإستثمار في التنقيب عن الذهب بالولاية، موضحة أن الدرسات والابحاث الجيلوجية اثبتت وجود الذهب بكميات كبيرة في هذه المربعات.

وقال عبدالمنعم ادريس يعقوب مفوض الاستثمار والصناعة في الولاية لـ(smc) ان السلطات الحكومية بالولاية عملت علي معالجة وضعية الأراضي التي تم تخصيصها للتعدين مع الأهالي منعا لحدوث أي من أشكال النزاع حول الملكية، وذلك عبر الاتفاق مع حكومة الولاية والشركة السودانية للموارد المعدنية والشركات المنقبة وتوفير نسبة مقدرة من أنصبة التعدين لصالح التنمية للأهالى بمناطق التعدين.

وأبان يعقوب بأن قانون الاستثمار بالولاية يمنح ميزات تفضلية وأعفاءات لاجل دفع وتطوير التعدين. المادة السابقة الناجي عبد الله: موكب الزحف الأخضر سيكون علامة فارقة وبداية لمشروع كبير من أجل السودان المقالة القادمة الكونغرس يمنح الـ”سي آي إيه” 30 يوما فقط للكشف عن قتلة الكونغرس يمنح الـ”سي آي إيه” 30 يوما فقط للكشف عن قتلة خاشقجي

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