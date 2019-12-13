الناجي عبد الله: موكب الزحف الأخضر سيكون علامة فارقة وبداية لمشروع كبير من أجل السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بث الإسلامي المعروف الناجي عبد الله مقطع فيديو حث فيه (الأخوة والأخوات وجميع أبناء الوطن السودان) للمشاركة في موكب الزحف الأخضر المقرر له يوم السبت 14 ديسمبر 2019م. وقال الناجي: (سيكون الموكب علامة فارقة وبداية لمشروع كبير من أجل السودان واستقراره ونمائه وهويته لا يستثني أحداً. هلموا جميعاً في الخرطوم والولايات الأخرى ويا خيل الله أركبي وللأمام سيروا والله أكبر). صحيفة الانتباهة

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