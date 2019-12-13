بمسجد المنشية.. عمر الترابي يعتدي على عبد العظيم حسن بسبب مسيرة الزحف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المحامي والناشط الحقوقي عبد العظيم حسن، إنه تعرض لاعتداء من محمد عمر حسن الترابي في مسجد المنشية بعد صلاة الجمعة اليوم، إثر خطبته للمصلين مطالباً إياهم بعدم الخروج في مسيرة ما تسمى بالزحف الأخضر – التي يقف خلفها النظام البائد – معتبراً أن هذه المسيرة يجب أن تكون مسيرة اعتذار إلى الشعب السوداني.

وأنزل عبد العظيم صورة لوجهه الذي تعرض للضرب.

وقال صديق الترابي شقيق محمد عمر الترابي، إن محمد عمر وبعد خطبة عبد العظيم للمصلين، قال له إن من حقه قول ما يريد ودعوة المصلين إلى عدم الخروج، لكنه طلب منه عدم الإساءة إلى والده الشيخ حسن الترابي، وأشار صديق في حديثه لـ(باج نيوز) إن عبد العظيم قال لمحمد عمر “والدك إنسان كذاب” وأساء إليه، فقام محمد عمر بضربه ليحدث بعد ذلك اشتباك بين الإثنين.