 (40) ألف جوال سمسم وارد يومي لسوق سنار

شهدت أسواق المحاصيل المركزية بولاية سنار إقبالاً كبيراً من قبل المزارعين والشركات والتجار بفضل القرارات التي أصدرها والي الولاية لواء ركن محمد عثمان محمد حمد بتخفض رسوم خدمات الأسواق والخطوات التي قامت بها حكومة الولاية لتطوير الأسواق.

وأوضح مدير أسواق المحاصيل وليد مدني في تصريح بحسب (سونا)، أن الوارد اليومي من المحاصيل يبلغ أربعين ألف جوال سمسم من مختلف ولايات البلاد، مشيراً إلى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في مجالات عمل الأسواق.

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وأكد والي الولاية المكلف لواء ركن محمد عثمان محمد حمد خلال تفقده سوق محاصيل سنار المركزي نهار اليوم اهتمامهم بالأسواق وتوفير احتياجاتها بإضافة جملة من الخدمات الضرورية بالأسواق وإدخال الصناعات التحويلية وزيادة الغرابيل للصادر الزراعي، وثمن الوالي الجهد الكبير من قبل المزارعين والمنتجين مما كان له الدور الكبير في الإنتاج الكبير الذي شهدته الولاية هذا العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)