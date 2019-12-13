الغربال يغادر إلى الإمارات للتوقيع لإتحاد كلباء

التاريخ: 13-ديسمبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة أفادت مصادر أن مهاجم المريخ محمد عبد الرحمن بات على بعد خطوة للتعاقد مع إتحاد كلباء الإماراتي.

وافادت المصادر أن اللاعب اقترب من وضع اللمسات النهائية مع إتحاد كلباء بعد أن اتفق على موسم واحد بمقابل مادي (300) ألف دولار.

وسيغادر اللاعب من العاصمة القطرية الدوحة للإمارات لإكمال إجراءات التعاقد، بحسب صحيفة اليوم التالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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