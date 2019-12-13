“الحرية والتغيير” بوسط دارفور سعيدة بالذكرى الأولى

التاريخ: 13-ديسمبر-2019
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عبر عدد من قيادات الحرية والتغيير بولاية وسط دارفور عن بالغ سعادتهم بمناسبة مرور الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة.
وحيا الأستاذ حسن عبد الكريم القيادى بالحرية والتغيير (كتلة نداء السودان) فى حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعى بإذاعة أم درمان بثته نهار اليوم بحسب (سونا)، حيا شهداء الثورة واعرب عن أمله فى أن تتحقق التطلعات لشعارات الثورة (حرية، سلام وعدالة)، وتاسيس دولة يشارك فيها الجميع.
من جانبه أكد الأستاذ علي حمدان علي القيادى بالحرية والتغيير (قوى الاجماع الوطني) ان شباب ولاية وسط دارفور شكل حضوراً كبيراً فى ثورة ديسمبر المجيدة، مشيراً إلى أن الشباب يتطلعون إلى تحقيق سلام عادل وحقيقي يعبر بالبلاد إلى بر الأمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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