الشيوعي: غير متفائلون بمفاوضات السلام بجوبا

أبدى الحزب الشيوعي السوداني عدم تفاؤله بمفاوضات السلام التي تجري حالياً في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان بين الحكومة والجبهة الثورة لأنها لاتؤدي للسلام الشامل والدائم وان محصلتها النهائية ستؤدي لاتفاقية ثنائية بين المجلس السيادي والجبهة الثورية.

وقال الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني لدى مخاطبته الليلة السياسية الكبرى التي أقامها الحزب الشيوعي بحسب (سونا) مساء أمس بكوستي، قال إن الحل الشامل للسلام هو قيام المؤتمر الدستوري الذي ظل يدعو له الحزب الشيوعي منذ العام 1985 لمناقشة قضايا كيف يحكم السودان، وان السلام سيكون حلقة مهمة من حلقات المؤتمر.

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وأضاف كبلو أن مشاكل السلام تحتاج لحوار حقيقي يلمس القضايا الحقيقة مثل التنمية غير المتوازنة، الهوية، قسمة السلطة والثروة وتوزيع الخدمات في المناطق المهمشة، وأشار إلى أن ما يجري في جوبا لا فرق بينه وبين إتفاقيات السلام الثنائية التي وقعت في الدوحة ونيفاشا والتي أدت لإتفاقيات ثنائية، وتسأءل كبلو ما إذا كان هذا كفيل بالسلام الدائم، وأبان أن الحزب الشيوعي معترض على شروط الجبهة الثورية بإرجاء تعيين الولاه والمجلس التشريعي حتى يتحقق السلام وأضاف “نحن وهم سواسية وشركاء في إسقاط النظام البائد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)