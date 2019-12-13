الصادق المهدي يخاطب ندوة العلاقات الخارجية بالأحد

يخاطب الإمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، ندوة العلاقات الخارجية تحت شعار: (نحو آفاق أرحب لعلاقات السودان الخارجية في ظل ثورة الإصلاح والتغيير) في الفترة من ١٥ إلى ١٦ ديسمبر الجاري الساعة ٩ صباحاً بفندق كورال بالخرطوم.

وقال الدكتور دفع الله سليمان في تصريح بحسب (سونا)، إن الحزب أكمل استعداداته لقيام الندوة. مشيراً إلى أن وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبد الله ستشرف الجلسة الافتتاحية وستكون هنالك كلمات لعدد من القيادات إضافة إلى كلمة الإمام الصادق.

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وأضاف سيادته أنه سوف تقدم عدد من الأوراق العلمية خلال يومي الفعالية من خبراء ومختصين في المجال، مضيفاً أن توصيات ومخرجات الندوة سوف ترفع إلى أمانة العلاقات الخارجية بالحزب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)