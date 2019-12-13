الحرية والتغيير: دولة السودان الحديثة تتطلب الجهد

أكد بكري اسماعيل القيادى بالحرية والتغيير (قوى المجتمع المدني) بولاية وسط دارفور ان تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة يتطلب بذل المزيد من الجهود لقيام دولة السودان الحديثة.

ودعا اسماعيل فى حديثه نهار اليوم لبرنامج (مؤتمر اذاعى) بثته اذاعة ام درمان بحسب (سونا)، إلى ضرورة تحقيق اهداف الثورة المتمثلة فى الحرية والسلام والعدالة، بينما قال د. عيسى آدم القيادى بالحرية والتغيير (تجمع المهنيين) ان مطالب الشباب خلال الفترة القدمة تتمثل فى نشر الوعي والتدريب للحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.

Advertisements

واشاد دكتور طاهر إدريس القيادي بالحرية والتغيير (التجمع الاتحادي) بالمفاوضات التى تجرى حالياً بحاضرة دولة جنوب السودان الشقيقة جوبا بين الوفد الحكومى وأطراف التفاوض، معرباً عن أمله فى تحقيق سلام دائم يعبر بالبلاد إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)