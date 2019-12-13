بمشاركة السودان.. اجتماع الحكومة والمعارضة الجنوبية بجوبا

عقد الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان والفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وزعيم المعارضة بدولة الجنوب د. رياك مشار، اجتماعاً ثلاثياً مساء اليوم بالقصر الرئاسي بجوبا حول تطورات ملف السلام بدولة جنوب السودان.

ويأتي اللقاء الذي حضره عضوا مجلس السيادة محمد الفكى سليمان والفريق الركن ياسر العطا بحسب (سونا)، في إطار رعاية السودان لاتفاق سلام دولة الجنوب وضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى حل القضايا العالقة في اتفاق السلام بين حكومة الجنوب والمعارضة بقيادة رياك مشار.

وأكد مارتن إيليا وزير رئاسة مجلس الوزراء بدولة الجنوب في تصريح صحفي أن الاجتماع جاء مثمراً وبناءاً وكان الهدف منه اطلاع القادة في الحكومة والمعارضة علي موقف تنفيذ القضايا العالقة خاصة موقف تنفيذ الترتيبات الأمنية خلال فترة المائة يوم المتفق عليها.

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واستعرض إيليا حجم التمويل المقدم لعدد من المفوضيات واللجان والآليات المعنية بتنفيذ اتفاق السلام مشيرا إلي أن آلية المراقبة اشادت بالتنفيذ في عدد من الجوانب.

وأضاف سيادته أن الاجتماع أمن على وجود بعض التراخي في تنفيذ بعض البنود العالقة وان الآليات المعنية أكدت التزامهما بإسراع وتيرة التنفيذ بما يعجل بالسلام لشعب دولة الجنوب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)