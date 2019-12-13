الحزب الشيوعي: الثورة مستمرة لتحقيق مطالبها

أكد دكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أن ثورة ديسمبر حققت انتصارات كبيرة من أهمها إعتقال قيادات النظام البائد وإصدار قانون تفكيك تمكين النظام السابق وحل المؤتمر الوطني والبدء في محاكمة منفذي انقلاب 30 يونيو.
وقال كبلو في الليلة السياسية التي نظمها الحزب الشيوعي السوداني جنوب النيل الابيض بحسب (سونا) مساء أمس بكوستي، قال إن الثورة لم تكتمل بعد، مشيراً للخراب الذي أحدثه النظام البائد في حل وإلغاء عدد من المؤسسات الإنتاجية المهمة بالبلاد، وأضاف أن “شعار لم تسقط بعد” تغير لشعار “الثورة مستمرة لتحقيق مطالبها” وان الثورة لم تنهزم لأنها ثورة تختلف عن كل الانتفاضات السابقة وأحدثت تغيير حقيقي على أرض الواقع.
وحيا كبلو لجان المقاومة وقال إنهم هم الأساس لحماية الثورة وتحقيق مطالبها، ورهن إصلاح الدولة بمراجعة مؤسساتها وإعادة سلطاتها القانونية والتنسيقية فيما بينها، وحول الأزمة الاقتصادية طالب بإزالة معوقات التمكين للنظام الديكتاتوري الذي أنشأ شركات اقتصادية في المؤسسات العسكرية (الجيش، الأمن، الشرطة) للصرف على النظام الديكتاتوري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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