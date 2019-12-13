تحديد موعد قرعة التصفيات الإفريقية لمونديال قطر 2022

ستتجه الأنظار في إفريقيا يوم 21 يناير 2020 إنطلاقاً من الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي إلى أحد فنادق القاهرة، حيث ستقام قرعة الدور الثاني لتصفيات القارة الإفريقية التأهيلية لكأس العالم قطر 2022.

حفل القرعة سيشهد انضمام الفرق الـ14 المتأهلة من الدور الأول إلى الفرق الـ26 المصنفة في إفريقيا لتشكل 10 مجموعات، تضم كل منها أربعة فرق (بناء على ترتيب نسخة ديسمبر 2019 من تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات، مع تأهل الفرق العشرة الفائزة بالمجموعات إلى الدور الثالث.

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ينطلق هذا الدور الثاني من تصفيات إفريقيا في مارس 2020 ويختتم في أكتوبر 2012.

في الدور الثالث المقرر في نوفمبر 2021، الفرق العشرة الفائزة بمجموعات الدور الثاني ستقسم بالقرعة لمباريات إقصائية (ذهاب وإياب)، يضمن الفائزون الخمسة منها التأهل لمونديال قطر 2022، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)