الهلال يرسل تأشيرات الدخول لثلاثة محترفين

التاريخ: 13-ديسمبر-2019
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ذكرت تقارير صحافية أن نادي الهلال أمن التعاقد مع مدافعين ومهاجم في الانتدابات الشتوية المرتقبة بعد تقرير الجهاز الفني، ويترقب وصولهم خلال الأيام المقبلة بعد إرسال الفيزا (تأشيرة الدخول)، ومن المنتظر أن يصل مدافع ظهر الدين بيلو (نيجيري)، وسيدرجو كونو(بنيني)، ومهاجم مالي.
وفي ذات الاتجاه، يواصل نادي الهلال مفاوضاته الجادة مع اللاعب الكنغولي أمبومبو من أجل العودة وارتداء شعار الأزرق مرة أخرى بعد مغادرته في الشهور الماضية، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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