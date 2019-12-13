التسجيلات الشتوية تنطلق 2 يناير 2020

التاريخ: 13-ديسمبر-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة حدد الاتحاد السوداني لكرة القدم الثاني من يناير المقبل موعداً للتسجيلات الشتوية والتي تنتهي في العاشر من ذات الشهر، في الوقت الذي يقيم فيه الاتحاد ورشة نظام الانتقالات إلكتروني يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر الحالي، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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