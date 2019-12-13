“البرهان” يتعهد بتأهيل استاد الخرطوم

تعهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، بتأهيل استاد الخرطوم في أسرع فترة ممكن بالتنسيق مع والي الخرطوم ووزيرة الشباب والرياضة، بعد الملاحظات التي أبداها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن الملعب العتيق وتهديده بنقل مباريات المنتخبات والأندية السودانية إلى الخارج.

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جاء ذلك عبر الزيارة التي سجلها وفد الاتحاد السوداني لكرة القدم بقيادة الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إلى “البرهان” في مكتبه بالقصر الجمهوري، بحضور الفريق أول شرطة عامر النائب الأول لشداد والبروف محمد جلال وحسن برقو عضو الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية والدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد.

وشرح شداد لـ”البرهان” أبعاد قرار الكاف وأكد له أن استاد الخرطوم يعتبر رمز تاريخي وهو أول ملعب في أفريقيا يستقبل مباريات الأمم الأفريقية عام 1957 ومن ثم أقيمت عليه نهائيات الأمم 1970 التي فاز بها السودان، كما استضاف مباريات بطولة أفريقيا للمحليين (شان) 2011، وطلب شداد من “البرهان” تنبيه ولاة الولايات بتأهيل الملاعب فيها حتى تكون مطابقة لمواصفات الكاف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)