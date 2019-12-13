صحيفة تكشف تفاصيل جهود سرية تبذلها السعودية للتصالح مع خصومها

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن جهود سرية تبذلها السعودية لتطبيع العلاقات مع إيران وغيرها من خصومها في المنطقة، خوفا مما قد تجلبه نزاعات إقليمية محتملة من المخاطر إلى اقتصادها.
ونقلت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته أمس الخميس عن مسؤول سعودي قوله إن هجوم 14 سبتمبر على شركة “أرامكو” “غيّر قواعد اللعبة”، فيما أكد مسؤولون سعوديون وأوروبيون وأمريكيون أن ممثلين عن المملكة وإيران يتبادلون في الأشهر الأخيرة رسائل ويجرون اتصالات عبر وسطاء في “سلطنة عمان والكويت وباكستان”، مع التركيز على تخفيف التوتر بين الرياض وطهران.
وصرح سفير إيران لدى فرنسا، بهرام قاسمي، ومسؤولون آخرون، حسب الصحيفة، بأن طهران عرضت على الرياض خطة سلام تضم تعهدات متبادلة بالتعاون وعدم الاعتداء بغية تأمين صادرات النفط، على خلفية سلسلة حوادث استهدفت ناقلات نفط في خليج عمان منذ مايو الماضي.
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