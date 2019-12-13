إيمانويل ماكرون يدعو الرئيس الجزائري الجديد للتحاور مع الشعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، الذي فاز الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس، إلى التحاور مع الشعب.

جاء ذلك خلال كلمة لماكرون في مؤتمر صحفي له على هامش قمة الزعماء الـ 27، بحسب ما نشرته “سكاي نيوز”.

وعلى جانب آخر نوه ماكرون بأن الاتحاد الأوروبي متضامن بالكامل مع اليونان وقبرص إزاء استفزازات تركيا في المتوسط، وتابع “لن نتنازل عن موقفنا الثابت أمام استفزازات تركيا”.

يشار إلى أن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، قال في مؤتمر صحفي تلفزيوني بالعاصمة الجزائر، إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت نحو 40 في المئة.

وفاز عبد المجيد تبون، المرشح الحر في الانتخابات الجزائرية، بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بحسب السلطة الوطنية للانتخابات.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الجمعة، فوز المرشح الحر عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15%.

وشارك الآلاف في احتجاجات، اليوم، في العاصمة الجزائرية للتنديد بالانتخابات الرئاسية التي يصفونها بأنها تمثيلية لإبقاء النخبة الحاكمة في السلطة، والتي أعلنت السلطات الانتخابية فوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون بها بحصوله على 58% من الأصوات.